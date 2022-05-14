Кількість військових США у Європі не зміниться

У Європу бійців відправляли на тлі занепокоєння щодо можливої війни. Адже американська розвідка попереджала про війну ще до її початку.

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Тому США стягнули своїх бійців у Німеччину, Польщу та Румунію. Це робили для того, щоб посилити східний фланг НАТО. Невдовзі 10 500 американських військових відправляться додому. Однак загалом ротація триватиме кілька місяців.

Замість них у Європу поїдуть близько 8 400 бійців. Серед них будуть військові зі 101 повітряно-десантної дивізії, що зі штату Кентуккі, та перша кавалерійська дивізія з Техасу.

Також ротацію здійснить бригада бойової авіації 1-ї бронетанкової дивізії з Техасу. Вона перебувала у Європі ще раніше.

Це розгортання є заміною один на одного, що залишить нашу загальну позицію сил у регіоні – приблизно 100 000 – без змін,

– заявив речник міноборони США Джон Кірбі.

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Американське видання зазначило, що ротація свідчить про те, президент Джо Байден не планує пом'якшувати реакцію на війну в Україні, яку розпочала Росія.

Глава Пентагону поговорив з Шойгу

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше з початку повномасштабної війни в Україні поговорив з російським колегою Сергієм Шойгу. Цілком очікувано, що розмова стосувалася нашої держави. Так, глава Пентагону закликав російського міністра припинити вогонь в Україні. Більше деталей – невідомі.

Зауважимо, що перед тим, як дзвонити Шойгу, Остін поговорив з очільником українського Міністерства оборони Олексієм Резніковим. Вони обговорили ситуацію на Сході України та забезпечення ЗСУ потенціалом, який потрібен для протидії агресору.

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