США публикуют разведданные, "чтобы остановить войну, а не начать"

В Вашингтоне пояснили, для чего публикуют информацию о вероятных намерениях России в отношении Украины. Разведывательными данными делятся, чтобы Кремль не смог напасть врасплох.

Такое заявление сделал Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности. Он пояснил, что в США публикуют информацию, "чтобы остановить войну, а не начать ее".

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У Байдена объяснили, почему делятся данными

Салливан подчеркнул, что Вашингтон не планирует давать России возможность "устроить сюрприз – свалить что-то на Украину или мир". Именно поэтому там стараются как можно шире делиться информацией, которой владеют. "Это то, что мы сделали. И то, что будем продолжать делать", – заверил он.

Советник Байдена пояснил, что в США не могут предсказать конкретный день вероятного вторжения. Но там утверждают, что масштабные военные действия России могут начаться в Украине в любой день, даже еще до окончания Олимпиады – 20 февраля.

Салливан об угрозах со стороны России

ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России усиленные санкции.

Советник американского президента отметил, что Россия продолжает стягивать войска и технику к границам Украины. Их маневры, мол, делают очевидной вероятность масштабных военных действий. Салливан не исключил, что Россия может отважиться на ракетно-бомбовые удары. "Они никогда не бывают такими точными, как бы хотелось любой армии. Мы даже не знаем, насколько точными их хотели бы сделать россияне", – добавил он.

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