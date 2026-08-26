Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, какие вопросы могут обсуждаться в ходе этого визита и почему Вашингтон сейчас пытается активизировать переговорный процесс, несмотря на жесткие сигналы из Кремля.

США пытаются активизировать переговоры

Жесткая публичная риторика Кремля пока не свидетельствует о готовности к широкому компромиссу. В то же время сразу несколько дипломатических сигналов указывают на попытку активизировать переговорный процесс: подготовка мирного плана, о которой говорил Владимир Зеленский, присутствие в Москве представителя дипломатического ведомства Ватикана и неожиданный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа.

Можно ожидать разговора о прекращении ударов в воздухе и на море. В воздухе, не исключаю, речь идет исключительно о дальних ударах. Что касается прифронтовых регионов, там вопрос будет гораздо сложнее,

– пояснил Клочок.

Поездка главы ЦРУ сама по себе еще не гарантирует сдвигов. Накануне полномасштабного вторжения руководитель американской разведки уже контактировал с Владимиром Путиным, пытаясь убедить его не начинать войну. Нынешний визит происходит после длительного периода контактов через Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, возможности которых в этом переговорном треке, по мнению Клочка, уже в значительной степени исчерпаны.

Заявления Кремля, которые звучат ежедневно, когда в один день они соглашаются на переговоры, а на следующий – уже нет, показывают, что ситуация в России остается как маятник – из одного крайнего положения в другое,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В то же время позиции сторон уже изменили украинские удары по территории России и готовность западных партнеров расширять военную поддержку, в частности путем передачи технологий Storm Shadow. Москва при этом сохраняет преимущество в области баллистических ракет и продвигается в Донецкой области, что затрудняет перспективу скорого прекращения боевых действий.

Быстрых договоренностей с Кремлем пока не видно

Одним из вариантов для переговоров может оставаться ограничение ударов в воздухе и на море с продолжением боевых действий непосредственно на фронте. Такое предложение Украина уже озвучивала Соединенным Штатам весной 2025 года, однако нынешние контакты еще не дают оснований говорить, что стороны приблизились к его реализации.

Переговорные группы, конечно, знают больше, но похоже, что уверенности в достижении какого-либо результата нет ни у одной из сторон. Визит Ретклиффа я расцениваю как попытку активизировать переговорный процесс,

– сказал Клочок.

Предыдущий этап американского посредничества не привел к заметному прорыву. После встречи украинской делегации с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в конце прошлого года Вашингтон некоторое время не демонстрировал активного участия, а Марко Рубио публично говорил о готовности подождать.

Теперь для возобновления этого процесса может открыться новое окно на фоне предстоящих выборов в Госдуму России и внутреннего давления на администрацию Трампа. В то же время позиция Кремля остается жесткой, а преимущество России в области баллистических ракет снижает ее заинтересованность в прекращении дальних ударов.

Я не вижу сейчас признаков того, что Кремль будет готов к прекращению огня на море и в воздухе, поскольку он обладает существенным преимуществом в области баллистики. Вероятно, у команды Трампа есть аргументы, которые они считают необходимым донести до Кремля именно сейчас,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Поездка директора ЦРУ в Москву в таком случае может быть лишь началом нового этапа контактов, который, по оценке Клочка, может затянуться на длительное время.

Клочок объяснил визит директора ЦРУ в Москву: смотрите видео