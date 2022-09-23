"Тотальные нацисты" и угрозы Западу: лавров после Совбеза ООН нарвался на критику США
Министр иностранных дел россии сергей лавров обвинил Украину в том, что она спровоцировала войну. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
лавров снова сделал абсурдные заявления по Украине
К слову, российский пропагандист опоздал на полтора часа на заседание , а ушел сразу после своего выступления. США подвергли критике и высмеяли поведение чиновника.
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Да, российский чиновник обвинил Украину в войне в том, что она спровоцировала Россию. Он заявил, что украинские войска совершили "незаконные" нападения на "мирных граждан Донбасса". По его словам, "жителей Донбасса убивали и продолжают убивать только потому, что они не признали результаты госпереворота в Украине" .
Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского и "киевский режим" в расистской и антироссийской агрессии. По его мнению, последние годы в Украине ведут тотальное наступление на русский язык, ограничивают русскоязычное население, уничтожают книги на русском языке как в фашистской Германии. Лавров утверждает, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка .
Референдумы на оккупированных территориях
Лавров говорит, что Зеленский сделал "русофобские" комментарии в одном из своих интервью, что и побудило жителей временно оккупированных территорий Украины провести референдумы о присоединении к России. В частности, речь идет о Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Я считаю, что те решения, которые приняты целым рядом регионов Украины о проведении референдумов, являются результатом его (Зеленского) комментариев,
– сказал лавров.
Циничный Запад
Кроме того, он осудил "циничный" способ, которым западные страны поставляют оружие в Украину, и сказал, что "такая политика означает прямое вовлечение Запада в конфликт и делает их стороной конфликта".
Упомянул и о Международном уголовном суде. Он подверг сомнению его легитимность, и заявил, что "у них нет доверия к работе этого органа". Это было сказано в контексте того, что в этот орган якобы было направлено более 3 000 обращений о преступлениях против жителей Донбасса, но все они остались без внимания.
В США раскритиковали поведение лаврова
Чиновник США раскритиковал министра иностранных дел России за кратковременное пребывание во время заседания ООН по Украине, а также из-за того, что пропустил критику России со стороны западных дипломатов.
Он сказал, что это признак слабости России.
Это еще один признак слабости и свидетельства того факта, что россияне признают, что они все более изолированы на мировой арене.
– подчеркнул чиновник.
По словам американского представителя, лавров, по-видимому, не выдержал четких и повторяющихся сообщений об осуждении войны России против Украины.
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