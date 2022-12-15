По батальону в месяц: США хотят расширить обучение украинских военных

Пентагон хочет расширить обучение украинских военных, которое проходит в Германии. Увеличенную программу начнут со следующего года.

Количество обучаемых хотят удвоить. Официальные лица из Пентагона отметили, что расширение обучения одобрил Джо Байден.

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Будут обучать по батальону ежемесячно

Учеба позволит американским инструкторам ежемесячно обучать украинский батальон: примерно от 600 до 800 военнослужащих. Расширенная программа стартует со следующего года.

В настоящее время США преимущественно обучают около 300 военнослужащих в месяц. В расширенном курсе инструкторы будут обучать большие группы украинских солдат более передовой тактике боя, в частности координация маневров наземных пехотных войск при поддержке артиллерии.

Обучение будет проходить на базе армии США в Графенвере в Германии.

Тысячи военных прошли обучение

Согласно данным Минобороны, с начала войны в феврале США научили 3100 украинских солдат. В основном это происходило небольшими группами. Бойцов учили пользоваться специальным оружием, например, артиллерийскими системами.

Констатировали, что Пентагон научил 610 украинских военных использовать высокомобильные артиллерийские ракетные системы, а также HIMARS. Украинские бойцы использовали пусковые установки с сокрушительным эффектом, поражая цели далеко за линией фронта. В частности, склады боеприпасов, командные пункты и мосты.