США расширят военные базы в Гренландии: подписано соглашение о безопасности острова

Соединенные Штаты, Дания и Гренландия заключили соглашение, позволяющее американским военным расширить свое присутствие на арктическом острове. Документ предусматривает создание новых баз и развертывание противоракетной системы.

Как отмечается в официальном документе, опубликованном Белым домом, Вашингтон получил разрешение на модернизацию космической базы Питуффик. Кроме того, американские вооруженные силы создадут две новые оборонные зоны.

Что предусматривает новое соглашение

Это решение было принято для укрепления безопасности всего Североатлантического региона на фоне роста военной активности противников в Арктике.

Американские базы появятся в районах Нарсарсуак и Местерсвиг.

Помимо расширения существующих объектов, Соединенные Штаты планируют развернуть на территории Гренландии новейшую систему защиты под названием Golden Dome. Американские военные корабли и самолеты получили право свободного доступа к территориальным водам и воздушному пространству острова.

В то же время соглашение запрещает любым государствам, не являющимся членами Альянса, создавать собственные военные объекты в Гренландии или содержать там постоянный контингент.

Защита от экономического влияния

Особое внимание стороны уделили противодействию иностранному влиянию через экономику. Отныне инвесторы из стран, не входящих в НАТО или Евросоюз, не смогут приобретать критически важную инфраструктуру или получать доступ к конфиденциальной информации в чувствительных секторах Гренландии.

Это соглашение должно положить конец всем спекуляциям о том, на чьей стороне стоит Гренландия. Мы и впредь будем друзьями США и частью западного альянса,

– отметил глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Соглашение прокомментировала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она поблагодарила Вашингтон за защиту свободного мира, в частности Гренландии.

Также на соглашение отреагировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Я хотел бы поблагодарить обоих глав правительств. У нас будут фантастические и надежные отношения. Это замечательно для Европы и США. И для всех. И это будет замечательно также для Гренландии,

– сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял о заключении беспрецедентного соглашения с Данией и Гренландией. По его словам, документ предусматривает для Вашингтона постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами на территории острова.