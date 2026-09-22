Як зазначається в офіційному документі, опублікованому Білим домом, Вашингтон отримав дозвіл на модернізацію космічної бази Пітуффік. Крім того, американські збройні сили облаштують дві нові оборонні зони.

Що передбачає нова угода

Це рішення ухвалили для посилення безпеки всього Північноатлантичного регіону на тлі зростання військової активності супротивників в Арктиці.

Американські бази з'являться в районах Нарсарсуак та Местерсвіг.

Окрім розширення існуючих об'єктів, Сполучені Штати планують розгорнути на території Гренландії новітню систему захисту під назвою Golden Dome. Американські військові кораблі та літаки отримали право вільного доступу до територіальних вод і повітряного простору острова.

Водночас угода забороняє будь-яким державам, які не є членами Альянсу, створювати власні військові об'єкти в Гренландії або тримати там постійний контингент.

Захист від економічного впливу

Окрему увагу сторони приділили протидії іноземному впливу через економіку. Відтепер інвестори з країн, що не входять до НАТО або Євросоюзу, не зможуть купувати критичну інфраструктуру чи отримувати доступ до конфіденційної інформації в чутливих секторах Гренландії.

Ця угода має покласти край усім спекуляціям щодо того, на чиєму боці стоїть Гренландія. Ми й надалі будемо друзями США та частиною західного альянсу,

– зазначив голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Угоду прокоментувала й прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вона подякувала Вашингтону за захист вільного світу, зокрема Гренландії.

Також на домовленості відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Я хотів би подякувати обом главам урядів. У нас будуть фантастичні і надійні відносини. Це чудово для Європи та США. І для всіх. І це буде чудово також для Гренландії,

– сказав американський лідер.

Раніше Трамп заявляв про укладення безпрецедентної угоди з Данією та Гренландією. З його слів, документ передбачає для Вашингтона постійний контроль над безпекою та іншими потребами на території острова.