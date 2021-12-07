США рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы

В США готовы к жесткой реакции в случае российской агрессии против Украины. В частности, говорится об отсоединении России от мировой финансовой системы. Это будет иметь большие последствия для бизнеса и населения.

О такой возможности сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она подчеркнула, что Вашингтон и союзники рассматривают весь спектр вариантов – в случае возможной агрессии России.

Все здесь Завершились двухчасовые переговоры Путина и Байдена: итоги разговора

Изоляция создаст большие проблемы для населения России и бизнеса

То, что мы обсуждаем, будет эквивалентно фактической изоляции России от мировой финансовой системы, со всем расстройством, который она создаст для российского бизнеса, россиян и возможности работать, путешествовать и осуществлять торговлю,

– пояснила Нуланд на заседании комитета Сената по международным отношениям.

По словам заместителя главы Госдепа, накануне – во время закрытых обсуждений представляли детали и дипломатические варианты возможных ответов на агрессию России.

Нуланд подчеркнула, что Путин должен понять в деталях, что именно ждет Россию в случае эскалации и какие это будет иметь последствия для населения страны.

В Белом доме подтвердили, что готовят "четкие ответы" России

Между тем, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон готовит "четкие и понятные ответы" России в случае ее агрессии. Об этом пресс-секретарь Байдена сообщила по итогам 2-часового разговора Байдена и Путина.

На обвинения главы Кремля о том, что НАТО приближается к границе России, Байден, сообщила Псаки, подчеркнул, что никто не может диктовать Альянсу. Также президент США не дал никаких обещаний Путину, что Украина останется вне блока.

В Белом доме пояснили, что в качестве рычага давления может быть использован "Северный поток-2". Его в случае вторжения могут остановить.

Актуально Байден проведет беседу с Зеленским в четверг, – Белый дом

Главное о переговорах Байдена и Путина:

Джо Байден и Владимир Путин впервые провели переговоры в видеоформате.

Разговор длился более 2 часов, никаких совместных заявлений не делали.

В Белом доме отметили, что Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он призвал Путина вернуться в дипломатию, в противном случае – пригрозил значительными санкциями.

В Кремле, конечно, рассказали свою версию: Путин требовал гарантий нерасширения НАТО и назвал ситуацию с эскалацией "внутриукраинской".

Смотрите видео о том, как перед разговором Путина и Байден Зеленский говорил с главой Госдепа: