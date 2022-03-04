США рассматривают возможность запрета импорта нефти из России, – Bloomberg

Белый дом рассматривает возможность запрета импорта российской нефти в США. Такую идею поддержали две партии. Однако представитель Белого дома заявил, что решение не принято.

Как сообщил Bloomberg, Конгресс пытается принять такое ограничение, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.

К теме США доставили в Украину военной помощи на 240 миллионов долларов, – CNN

В администрации и с нефтегазовой промышленностью США ведутся разговоры о влиянии такого шага на американских потребителей.

По данным Управления энергетической информации, российская нефть составляла всего около 3 – 7% всех поставок нефти, поступивших в США в 2021 году.

Уменьшение потребления российской энергии – не единственный шаг, рассматриваемый администрацией. В СМИ говорят, что Россия уже находится в полном финансовом кризисе из-за падения рубля и приостановки биржевой торговли.

Среди последствий запрета на нефть Белый дом оценивает, нанесет ли это сокрушительный шаг российской экономике, или просто пойдет на другие рынки.

Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!