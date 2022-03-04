Як повідомив Bloomberg, Конгрес намагається прийняти таке обмеження, щоб покарати Кремль за його вторгнення в Україну.

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Наразі в адміністрації та з нафтогазовою промисловістю США ведуться розмови про вплив такого кроку на американських споживачів.

За даними Управління енергетичної інформації, російська нафта становила лише близько 3 – 7% усіх поставок нафти, які надійшли в США у 2021 році.

Зменшення споживання російської енергії – не єдиний крок, який розглядає адміністрація. У ЗМІ кажуть, що Росія вже перебуває у повній фінансовій кризі через падіння рубля та призупинення біржової торгівлі.

Серед наслідків заборони на нафту Білий дім оцінює, чи завдасть це нищівний крок російській економіці, чи нафта просто піде на інші ринки.

Раніше у США повідомили про закриття повітряного простору для російських літаків. Всі літаки РФ перехолоплюватимуть у небі.

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