"Он страдает моральной слепотой в отношении Путина": сенаторы США раскритиковали Трампа

Сенаторы-демократы США резко раскритиковали Дональда Трампа после решения разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Они назвали договоренность с Владимиром Путиным "полным предательством Украины".

Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов Джин Шахин, Чака Шумера и Элизабет Уоррен, опубликованном на сайте Комитета Сената США по международным делам, сообщает издание Politico.

Какова была реакция сенаторов США?

Сенаторы-демократы США раскритиковали президента Дональда Трампа за решение разрешить покупку российского дизельного топлива на мировых рынках. Они считают, что такая договоренность поможет России получать дополнительные доходы для продолжения войны против Украины.

Заявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты разрешат закупать российский дизель по всему миру в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки,

– говорится в заявлении.

По мнению демократов, стремительный рост цен на топливо в США и Европе связан, в частности, с войной против Ирана, которую начала администрация Трампа. Теперь президент пытается преодолеть последствия энергетического кризиса с помощью "отчаянных сделок" с российским диктатором Владимиром Путиным.

После начала войны с Ираном, которая привела к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо для каждого американца, президент прибегает к отчаянным сделкам с кровожадным диктатором, чтобы попытаться навести порядок в собственном хаосе. Вот как выглядит провал,

– сказали они.

Ради собственных политических интересов Трамп рискует поддержкой Украины и отношениями с европейскими союзниками.

Отдельно законодатели обвинили президента в игнорировании закона и двухпартийной позиции Конгресса. По их словам, всего несколько недель назад американские законодатели приняли меры, направленные на ограничение доходов российской военной машины и закупок российской нефти и газа.

Сенаторы подчеркнули, что вместо ослабления ограничений Вашингтон должен сосредоточиться на завершении войны с Ираном и усилении давления на Москву.

"Хватит. Президент должен завершить свою войну с Ираном, а не финансировать военную машину России. Путин реагирует только на силу, а это означает жесткие меры против России и тех, кто помогает ей вести войну против Украины", – подчеркнули они.

Решение американской администрации также вызвало критику со стороны других представителей Демократической партии. В частности, конгрессмен Дон Бейер заявил, что Трампу нельзя доверять, когда речь идет о России, и назвал ошибкой предоставление президенту расширенных полномочий по введению пошлин в расчете на то, что он использует их для поддержки Украины.

Президент страдает моральной слепотой в отношении Путина. Деньги не должны преобладать над моралью,

– сказал республиканский представитель от штата Небраска Дон Бейкон.

Напомним, Владимир Зеленский также раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива. Он подчеркнул, что такие договоренности могут принести Москве дополнительные средства для продолжения войны против Украины.

Украинская переговорная делегация в настоящее время находится во Флориде, где ведет переговоры с американской стороной. Среди главных тем обсуждения – завершение войны или, по крайней мере, достижение прекращения огня.

Президент подчеркнул, что одним из первых шагов к деэскалации мог бы стать прекращение российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время решение Вашингтона относительно российского топлива вызывает у Киева серьезные вопросы.

"Я считаю, что нашу команду используют просто как прикрытие. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров", – заявил Зеленский.