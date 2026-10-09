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24 Канал Главные новости "Нашу команду используют как ширму": Зеленский упрекнул США из-за решения в отношении России
9 октября, 23:10
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"Нашу команду используют как ширму": Зеленский упрекнул США из-за решения в отношении России

Вероника Соцкова

Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива. Он заявил, что это принесет Москве дополнительные средства для продолжения войны.

Об этом президент рассказал во время беседы с журналистами 24 Канала.

Зеленский высказал претензии к США

Владимир Зеленский раскритиковал решение США о разрешении поставок российского дизельного топлива. Договоренности Вашингтона с Москвой могут принести России дополнительные средства для продолжения войны против Украины.

Зеленский заявил, что украинская переговорная команда в настоящее время находится во Флориде и ведет переговоры с американской стороной. Среди тем обсуждения – завершение войны или, по крайней мере, прекращение огня. Одним из первых шагов к деэскалации может стать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров, 
– сказал Зеленский.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига также отреагировал на решение США в отношении России.

Ослабление санкций не приближает мир и не помогает мировым рынкам. Единственное, что может реально снизить цены, – это прекращение огня в энергетике. Украина уже готова к этому. Имея достаточно сил, Москва также может быть вынуждена согласиться. Зато Путин видит слабость. И слабость... 
– сказал он.

Украинский президент ранее подчеркивал, что ослабление санкций против России без четких и долгосрочных договоренностей о деэскалации не приближает мир. Разрешение Москве продавать нефтепродукты дает ей возможность получать дополнительные доходы, которые могут поддерживать российскую военную машину.

Киев, в свою очередь, предлагает зеркальный подход: Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам, если Россия перестанет проводить атаки против украинской энергетики.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты обладают достаточным влиянием, чтобы добиться такой договоренности. Украина рассчитывает на поддержку Вашингтона в защите гражданского населения и на усиление давления на Москву, а не на ослабление ограничений, которые могут помочь ей продолжать агрессию.