Таким образом Соединённые Штаты не только демонстрируют свою позицию России. Это также мощный сигнал и для Китая. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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США изменили позицию

Джо Байден разрешил Украине, хоть и с ограничениями, удары американским оружием по целям в России. По данным NYT, президент США сделал это под давлением своих советников.

И теперь Украина может использовать оружие США для контрвогня в Харьковской области, давать отпор российским войскам, которые нападают или готовятся к нападению в приграничных областях с Украиной.

Было предсказуемо, что сразу все не смогут позволить. Возможно, со временем они позволят и по Новороссийску бить. Просто сейчас есть осторожный подход, они будут мониторить и изучать реакцию России. Не просто заявления, а как они будут действовать дальше и тому подобное. А дальше цели могут расшириться,

– отметил Александр Мусиенко.

Прежде всего важным является сам факт, прецедент, что США все же дали разрешение на удары по целям вдоль российско-украинской границы. То есть удары по силам, которые готовятся зайти на территорию Украины, скоплению техники, боеприпасах, ПВО в Белгородской, Курской и Брянской областях.

"Это прогресс. Важно, что таким образом США посылают соответствующие сигналы и Китаю. Потому что в формулировке сказано, что это не просто для поддержки Украины, но и из-за того, что Китай стал активнее поддерживать Россию", – заметил Мусиенко.

К слову, российские аэродромы, которые находятся недалеко от российско-украинской границы, вероятно, пока не будут целями для атак американским оружием. В то же время со временем США могут дать непубличное разрешение и для атак на такие цели.

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