США решили направить в Польшу еще 3 тысячи солдат

В США решили перебросить на территорию Польши еще 3 тысячи солдат. Они должны прибыть в начале следующей недели с целью предотвратить возможную агрессию России.

Соответствующее распоряжение сделал министр обороны США Ллойд Остин по приказу президента Джо Байдена. Речь идет о солдатах воздушно-десантной дивизии из штата Северная Каролина.

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Какое количество солдат перебросили США

В начале февраля американское правительство объявило о переброске около 2 тысяч солдат в Европу. В частности, 1700 должны прибыть в Польшу. Пентагон заявляет, что две трети из этого количества уже на месте. Также 300 солдат приехали в Германию.

Всего эти 5 тысяч дополнительных солдат составляют высокомобильные и гибкие силы, способные к многократному развертыванию. Речь идет об успокоении восточных партнеров по НАТО и предотвращении возможной агрессии,

– сообщили в Министерстве обороны США.

Как союзники поддерживают Украину

Партнеры Украины на фоне угрозы нападения России поддерживают наше государство и обещают всяческую помощь при худших сценариях. В частности, в США заявляют, что серьезные санкции против России в таком случае уже готовы и агрессия будет иметь ответ.

Кроме этого, США, Великобритания и другие присылают Украине оружие для обороны. Наше государство получило спецсредства для сил территориальной обороны. Также страна обещала подготовить тысячу военных для поддержки сил НАТО.

Обещают помощь и безоговорочную поддержку Польша, страны Балтии, Франция и другие. Заявляют даже о готовности принять беженцев.

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