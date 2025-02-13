По Украине почти все решено, худший страх Зеленского сбывается, – Bloomberg

14 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, на которой президент Зеленский хотел бы восстановить свою позицию перед США по защите независимости страны. Однако, в западных СМИ считают, что судьба Украины уже почти решена.

Там говорят, что "предчувствие нарастало". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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"Будущее военного лидера Украины под вопросом"

Как пишет издание, "горькая ирония" заключается в том, что именно в Мюнхене в 1938 году в надежде сдержать нацистскую агрессию было принято решение на аннексию Германией части Чехословакии.

"Некоторые видят эхо этой неудачной политики умиротворения в игре сейчас и прогнозирует, что Путин будет продолжать тестировать восточный фланг НАТО", – пишут там.

Напомним, что Трамп и диктатор Путин пообщались 12 февраля. Накануне этого разговора президент США выдал, что "когда-то Украина может стать российской".

Полная мера того, что он имел в виду, стала понятной, когда два президента прислали друг другу приглашение на саммит во время вчерашнего 90-минутного разговора. Забудьте о присоединении к НАТО или США. Украине придется уступить территорию, которую Россия начала захватывать еще в 2014 году,

– пишет Bloomberg.

В издании также отметили, что худший страх Зеленского сбывается – условия мирного урегулирования согласовываются за его спиной. А предложения по полезным ископаемым в обмен на защиту Украины имели небольшой вес.

Также в издании считают, что "будущее военного лидера Украины под вопросом". Трамп считает, что в стране нужно провести выборы – "не очень тонкий намек на то, что он хочет, чтобы Зеленский ушел".

Как отмечается, это может порадовать Путина.