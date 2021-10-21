США решили ударить по самому больному месту Путина

США решили "прижать" одного из соратников Владимира Путина. В Вашингтоне ФБР провело обыск в доме, который принадлежит олигарху Олегу Дерипаске.

По данным американских СМИ, близлежащая территория была обтянута лентами с надписью "Место преступления". Из самого здания выносили коробки, предположительно с документами.

К теме Олигарх из окружения Путина Дерипаска отреагировал на обыски в домах в США

Что стало причиной обысков

Позже оказалось, что обыски проводятся в еще одном доме, связанном с Дерипаской, но уже в Нью Йорке. Изначально ни полиция, ни ФБР не оглашали причины обысков.

Представитель самого Дерипаски заявил, что эти дома действительно принадлежат родственникам российского олигарха.

Обыски в них проводятся на основании 2 судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Если это так, то здесь начинается самое интересное – похоже, путинских олигархов ждут большие проблемы в США.

Кто такой Дерипаска

Миллиардер Дерипаска является ближайшим другом Владимира Путина. В 2018 году США внесли его в санкционный список за дружбу с главой Кремля и вмешательство в американские выборы в 2016 году.



США вирішили "притиснути" соратника Володимира Путіна / Фото Getty Images

В одном из докладов Комитета по разведке Сената США говорится, что именно Дерипаска по указанию Путина руководил кампаниями влияния на американские выборы.

Более того, он был работодателем Пола Манафорта (соратника Дональда Трампа), которого в 2018 году американский суд признал виновным в банковских махинациях. Но это не главное.

В сенатском отчете говорится, что Кремль использовал Манафорта, чтобы помочь Трампу победить на выборах в 2016 году. Во всей этой цепочке российского вмешательства фигурирует лично Дерипаска.

Интересно Лавров живет за счет олигарха Дерипаски и везде катает свою любовницу – расследование

Еще один интересный факт – соседями Дерипаски в Вашингтоне оказалась, кто бы мог подумать, семья старшего советника Трампа – Келли Энн Конвей. Буквально за углом от дома находится российское посольство.

Кремль не отрицал свое вмешательство в выборы в США, но факт заключается в том, что Дерипаска нужен был России именно в США.

Там неоднократно отказывали ему в визе, но Кремль пошел на хитрость и вписал его в число своих дипломатов, чтобы тот беспрепятственно летал в Америку. Это первое дело против российского олигарха, но есть и второе.

WTF на 24 канале: смотрите видео



В чем еще обвиняют Дерипаску

Как оказалось, Дерипаска не гнушался никакими методами политической борьбы на выборах 2016 года. Он находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

В этом контексте Дерипаску обвиняют в том, что он отмывает и хранит деньги лично Владимира Путина.

Поэтому уж очень похоже на то, что Вашингтон действительно решил ударить по самому больному месту Путина – его кошелькам. Угрозы США заморозить так называемый русский триллион больше не звучат такими уж призрачными.