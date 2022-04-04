США решительно осуждают очевидные зверства Кремля в Буче, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ужасные зверства оккупантов в Киевской области – он заявил, что Соединенные Штаты решительно осуждают факты бесчеловечных действий россиян.

Блинкен отметил, что Белый Дом жестко осуждает очевидные зверства России в Буче и на территории всей Украины.

Важно Волонтеры InformNapalm нашли данные командира бригады, совершившей зверства в Буче

Госсекретарь добавил, что США работает над отчетностью, привлекая все возможные инструменты и документируя всю информацию, которая пригодится, чтобы привлечь к ответственности всех извергов.

Мы решительно осуждаем очевидные зверства кремлевских сил в Буче и по всей Украине. Мы стремимся к ответственности, используя все доступные инструменты, документируя и передавая информацию, чтобы привлечь виновных к ответственности,

– написал Блинкен.

Смотрите также: Буча – свидетель зверств российских захватчиков