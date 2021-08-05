Россия противоречит всем принципам ОБСЕ: позиция США – Голос Америки

Россия продолжает противоречить всем принципам ОБСЕ. Об этом заявила исполняющая обязанности советника по политическим и экономическим вопросам миссии США в ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль.

Если Россия уважает принципы ОБСЕ, которые она свободно приняла, она должна немедленно уйти из Украины и признать ее суверенитет и территориальную целостность. Об этом Баль сообщила в выступлении.

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Она отметила уменьшение количества нарушений прекращения огня на Донбассе в 5 раз за период с 19 по 25 июля, по сравнению с предыдущими неделями. В то же время назвала это исключением из общей тенденции. Баль подчеркнула ответственность России за "хаос и нестабильность", которую она вызвала, захватив Крым.

Кулеба и Ермак поехали в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель Офиса Президента Андрей Ермак находятся в Вашингтоне. Они приехали для подготовки предстоящего визита Владимира Зеленского в Белый дом.

Чиновники посетили государственный департамент, а также встретились с советником по вопросам национальной безопасности. Кроме этого, у Кулебы и Ермака запланированы встречи в Конгрессе США и с представителями аналитических центров.

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День памяти жертв сталинского террора

Сегодня, 5 августа – Международный день памяти жертв большого террора 1937 – 1938 годов. В этот день вступило в силу постановление ЦК Политбюро СССР "Об антисоветских элементах". Это считают символическим началом "сталинских чисток".

"В память жертв жестокого коммунистического режима, мы должны сделать все возможное, чтобы такие преступления против человечности никогда не повторялись", – говорится в видеообращении советника по правам человека посольства США в Украине Патрика Кнаппа.

Белый дом критически отнесся к призыву ВОЗ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ошибочным выбором призыв ВОЗ ввести мораторий на дополнительные прививки от коронавируса. Гендиректор организации Тедрос Гебреесус призвал страны воздержаться от третьих дополнительных прививок, опасаясь нехватки вакцин для бедных стран.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 5 августа: смотрите видео