Якщо Росія поважає принципи ОБСЄ, які вона вільно прийняла, вона повинна негайно вийти з України та визнати її суверенітет і територіальну цілісність. Про це Баль повідомила у виступі.

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Вона відзначила зменшення кількості порушень припинення вогню на Донбасі у 5 разів за період з 19 по 25 липня, у порівнянні з попередніми тижнями. Водночас назвала це винятком із загальної тенденції. Баль підкреслила відповідальність Росії за "хаос і нестабільність", яку вона спричинила, захопивши Крим.

Кулеба та Єрмак поїхали у США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова Офісу Президента Андрій Єрмак перебувають у Вашингтоні. Вони приїхали для підготовки майбутнього візиту Володимира Зеленського у Білий дім.

Урядовці відвідали державний департамент, а також зустрілися з радником із питань національної безпеки. Крім цього, в Кулеба і Єрмака заплановані зустрічі у Конгресі США та з представниками аналітичних центрів.

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День пам'яті жертв сталінського терору

Сьогодні, 5 серпня – Міжнародний день пам'яті жертв великого терору 1937 – 1938 років. У цей день набрала чинності постанова ЦК Політбюро СРСР "Про антирадянські елементи". Це вважають символічним початком "сталінських чисток".

"Вшановуючи пам'ять жертв жорстокого комуністичного режиму, ми маємо зробити все можливе, щоб такі злочини проти людяності ніколи не повторювалися", – мовиться у відеозверненні радника з прав людини посольства США в Україні Патріка Кнаппа.

Білий дім критично поставився до заклику ВООЗ

Речниця Білого дому Джен Псакі назвала хибним вибором заклик ВООЗ запровадити мораторій на додаткові щеплення від коронавірусу. Гендиректор організацію Тедрос Гебреєсус закликав країни утриматися від третіх додаткових щеплень, побоюючись нестачі вакцин для бідніших держав.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 5 серпня: дивіться відео