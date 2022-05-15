В США считают, что санкции "на опережение" не остановили бы намерения Путина

В США считают, что санкции против России "на опережение" не смогли бы предотвратить полномасштабное вторжение в Украину. Ведь после введения ограничений у страны-агрессорки не было бы стимула этого не делать.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает 24 канал. Она отметила, что санкции следует применять в качестве наказания.

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Санкции "на опережение" не предотвратили бы вторжение

Квин отметила, что если бы США ввели санкции против России перед ее полномасштабным вторжением в Украину, это бы не остановило президента страны-агрессорки Владимира Путина.

Это не предотвратило бы его вторжение. Есть 2 причины, почему мы не спешили с санкциями,

– добавила временно поверенная в делах США.

Первая причина заключается в том, что санкции должны быть наказанием за неправильные поступки. По словам Квин, применение наказания за то, что еще совершили, не имело бы желаемого эффекта.

"Вместо этого сказать "Не делай этого, потому что мы сделаем что-нибудь в ответ" имело бы больший эффект. Если уже наложили санкции, то есть ощущение, что стимула не делать неправильные вещи уже нет", – отметила временно поверенная в делах США.

В свою очередь, второй причиной было то, что США должны были убедиться, что остальные страны мира будут также вводить санкции против России.

"Мы очень плотно работали с европейцами, чтобы убедиться, что они также желают вводить санкции, если президент Путин начал делать какие-то действия. И благодаря тому, что мы ждали и сотрудничали с Европой, когда Путин начал делать то, что он делает, мы ввели такие мощные санкции не только со стороны США, но и Европы", – подчеркнула Квин.

Она отметила, что Европа очень важна, ведь ведет больше бизнеса с Россией, чем Соединенные Штаты. Поэтому по мнению США, общие санкции также очень важны, ведь необходимо поддерживать единство между союзниками и действовать только в ответ на действия Путина.

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