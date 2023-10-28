Новую ядерную бомбу разрабатывает Национальное управление ядерной безопасности Минэнергетики. Она заменит некоторые B61-7 в нынешних ядерных арсеналах.

Обратите внимание Будет ли это "грязная" бомба или ядерная – неважно: в США предупредили Россию

Что известно о новом варианте ядерной бомбы США

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб заявил, что сегодняшнее объявление отражает изменяющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников.

По его словам, США должны продолжать оценивать и размещать потенциал, необходимый для надежного сдерживания и реагирования на стратегические атаки.

Как стало известно, B61-13 будет доставлен с помощью современных самолетов. Эта бомба заменит некоторые B61-7 в нынешних ядерных арсеналах. Также она будет иметь мощность, аналогичную B61-7.

Производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в ядерном арсенале США. Пентагон ожидает разрешения от Конгресса США.



Как выглядит ядерное оружие США / Инфографика

Мощную ядерную бомбу B83-1 снимут с вооружения в США

Напомним, что в США решили снять с эксплуатации термоядерную гравитационную бомбу B83-1. Это связано с ростом затрат на ее обслуживание.

В то же время Пентагон разработает длительный потенциал для улучшения поражения трудных целей.