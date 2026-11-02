"У нас получается лучше": Трамп заявил, что США шпионят за Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп прокомментировал разведывательную деятельность России и Китая против Соединенных Штатов. Американский лидер не стал отрицать, что Вашингтон предпринимает аналогичные действия, и даже похвастался результатами.

Об этом Трамп заявил во время предвыборного митинга, трансляция которого состоялась на Magno News.

Что Трамп сказал о шпионаже США за Россией и Китаем?

Во время выступления американский президент рассказал, как ему сообщили о шпионской деятельности Китая и России против Соединенных Штатов. В ответ Трамп отметил, что Вашингтон также собирает разведданные об этих странах, причем, по его словам, делает это более успешно.

Кто-то действительно сказал мне: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "Мы за ними тоже, не волнуйтесь". Это ужасно: "Китай и Россия шпионят за нами, сэр". Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом,

– заявил Трамп.

Что известно о шпионской деятельности Китая в США?

Напомним, в октябре 2023 года ФБР задержало жительницу Калифорнии Ваньин Чжан. Ее обвинили в шпионаже за сыном президента Тайваня по поручению китайских чиновников.

Кроме того, в 2024 году The Wall Street Journal сообщал, что Китай создал масштабную шпионскую сеть, которая может насчитывать около 600 тысяч человек. По словам источников издания, западным странам не хватает ресурсов для эффективного противодействия такой деятельности.