"У нас виходить краще": Трамп заявив, що США шпигують за Росією та Китаєм

Про це Трамп заявив під час передвиборчого мітингу, трансляція якого відбулася на Magno News.

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Що Трамп сказав про шпигунство США за Росією та Китаєм?

Під час виступу американський президент розповів, як йому повідомили про шпигунську діяльність Китаю та Росії проти Сполучених Штатів. У відповідь Трамп зазначив, що Вашингтон також збирає розвіддані про ці країни, причому, за його словами, робить це успішніше.

Хтось справді сказав мені: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Ми за ними теж, не хвилюйтеся". Це жахливо: "Китай і Росія шпигують за нами, сер". Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але в нас це виходить ще краще, тож не хвилюйтеся про це– заявив Трамп.

Що відомо про шпигунську діяльність Китаю у США?

Нагадаємо, у жовтні 2026 року ФБР затримало мешканку Каліфорнії Ваньїн Чжан. Її звинуватили у шпигунстві за сином президента Тайваню за дорученням китайських посадовців.

Крім того, у 2024 році The Wall Street Journal повідомляло, що Китай створив масштабну шпигунську мережу, яка може налічувати близько 600 тисяч осіб. За словами джерел видання, західним країнам бракує ресурсів для ефективної протидії такій діяльності.