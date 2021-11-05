США следят за активностью России на границе с Украиной и отмечают ее масштабность

США следят за активностью России на границе с Украиной. Штаты подчеркнули, что "необычность этой активности" заключается в масштабности.

Представитель Пентагона 5 ноября заявил, что "любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, серьезно будут беспокоить США".

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В США заявили, что следят за активностью России на границе с Украиной

Мы продолжаем наблюдать за необычной активностью российских военных вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме,

– заявил Кирби.

Он также добавил, что не может говорить о намерениях России.

"Я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, серьезно будут беспокоить США", – пояснил представитель Пентагона.

Он также призвал "Россию быть более ясной в ее намерениях там (на границе с Украиной – 24 канал)". И, отвечая на вопрос журналиста, в чем заключается необычность этой активности, объяснил – речь идет о "масштабности, о размерах подразделений".

Кратко об информации о стягивании войск России к границе с Украиной

В октябре 2021 года издание The Washington Post сообщило, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной.

Комментируя данные, которые опубликовали американские СМИ, Шаптала рассказал, что украинская сторона также запросила данные у разведки. Ситуацию оценили и пришли к выводу: она контролируемая, наращивания военных усилий пока нет.

1 ноября украинские разведчики заверили, что внимательно следят за всеми перемещениями сил оккупанта и изменением их численности. Российских военных не стало больше возле украинской границы.

5 ноября руководитель Генштаба Сергей Шаптала заявил, что на Востоке Украины ситуация является контролируемой. Противник пока не наращивает усилия. Шаптала пояснил, что сейчас происходит возвращение войск России после учений "Запад-2021" в свои пункты постоянных дислокаций. Шаптала заявил: "То, что сказали, что они пошли ближе к границе – неправда. Они ушли вглубь своей территории".