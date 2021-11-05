Речник Пентагону 5 листопада заявив, що "будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США".
Читайте більше Запросили дані розвідки: у Генштабі ЗСУ розповіли, що коїться біля кордонів України
У США заявили, що стежать за активністю Росії на кордоні з Україною
Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми,
– заявив Кірбі.
Він також додав, що не може говорити про наміри Росії.
"Я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США", – пояснив представник Пентагону.
Він також закликав "Росію бути більш ясною у її намірах там (на кордоні з Україною – 24 канал)". Та, відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, пояснив – мовиться про "масштабність, про розміри підрозділів".
Коротко про інформацію про стягення військ Росії до кордону з Україною
- У жовтні 2021 року видання The Washington Post повідомило, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною.
- Коментуючи дані, які опублікували американські ЗМІ, Шаптала розповів, що українська сторона також запросили дані у розвідки. Ситуацію оцінили і дійшли до висновку: вона контрольована, нарощування військових зусиль наразі немає.
- 1 листопада українські розвідники запевнили, що уважно стежать за всіма переміщеннями сил окупанта і зміною їхньої чисельності. Російських військових не побільшало біля українського кордону.