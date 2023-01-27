Фактор наступательных действий: почему удалось дожать Германию по танкам

Немецкое руководство наконец-то приняло решение о передаче танков Leopard 2 из-за желания коллективного Запада и США. Американцы не желают затягивать войну.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его мнению, немецкое руководство было вынуждено принять позицию поставки Leopard 2 в Украину не из-за моральных факторов или идеалов.

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"Это связь с США, вынужденная позиция Германии на высоком уровне принимать для себя позицию Штатов как достойную внимания. Немецкое руководство сделало то, чего от страны требовал Запад", – считает Божко.

Внутреннее сопротивление незначительно

Глава центра политических студий "Доктрина" убежден, что в Германии существует внутренний протест против поставок танков, но он очень нишевый. Внешняя политика и решения, связанные с безопасностью и обороной, никогда не являются ключевыми видными драйверами внутренней политики большинства стран Запада.

Немцев, прежде всего, волнует то, что происходит в Германии. А эти поставки определенным образом пугают и мобилизуют только пророссийские круги и алармистов, особенно тех, кто воспитан в очень пацифистски,

– сообщил Божко.

По его словам, какие бы ни были уличные тенденции, внешняя оборонная политика Германии очень зависит от США, коллективного Запада, НАТО. Поэтому никакими низовыми инициативами ее коренным образом изменить будет невозможно.

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США не пускают ситуацию на самотек

То, что Германию удалось дожать только сейчас, по мнению главы центра политических студий "Доктрина", является продуктом дискуссии с США и определенного оперативного замысла всей войны, потому что Штаты не хотят пускать ситуацию в Украину на самотек.

"Если они с начала войны уже взялись нам помогать, вложились в это и серьезными ресурсами, и консультативной помощью, и оружием, то они хотят, чтобы дело было доведено до конца", – считает Ярослав Божко.

По его мнению, дело может быть доведено до конца в случае успешных наступательных действий Украины. Фактор успешных наступательных действий всегда зависит от количества и качества наступательной бронетехники.

Западу и Украине было бы выгодно политически и экономически, чтобы мы решили для себя вопрос этой войны уже в этом году. США осознают, что превращать этот конфликт в затянутый – это давать России рычаги для того, чтобы отыграться.

– уверен глава центра политических студий "Доктрина".

Ярослав Божко считает, что есть возможность быстро закрыть этот вопрос и его пытаются быстро решить, в том числе через диалог с союзниками США по НАТО.

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