Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. На його думку, німецьке керівництво було змушене прийняти позицію постачання Leopard 2 до України не через моральні фактори чи ідеали.

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"Це зв’язок зі США, вимушена позиція Німеччини на високому рівні приймати для себе позицію Штатів, як варту уваги. Німецьке керівництво зробило те, чого від країни прагнув Захід", – вважає Божко.

Внутрішній спротив є незначним

Голова центру політичних студій "Доктрина" переконаний, в Німеччині існує внутрішній протест проти постачання танків, але він дуже нішевий. Зовнішня політика і рішення пов’язані з безпекою і обороною ніколи не є ключовими визначними драйверами внутрішньої політики більшості країн Заходу.

Німців передусім хвилює те, що відбувається в Німеччині. А ці постачання певним чином лякають і мобілізують тільки проросійські кола і алармістів, особливо тих, хто вихований в дуже пацифістському,

– повідомив Божко.

За його словами, які б не були вуличні тенденції, зовнішня оборонна політика Німеччини дуже залежить від США, колективного Заходу, НАТО. Тому ніякими низовими ініціативами її докорінно змінити буде неможливо.

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США не пускають ситуацію на самоплив

Те, що Німеччину вдалося дотиснути тільки зараз, на думку голови центру політичних студій "Доктрина", є продуктом дискусії зі США і певного оперативного задуму всієї війни, тому що Штати не хочуть пускати ситуацію в Україні на самоплив.

"Якщо вони з початку війни вже взялися нам допомагати, вклалися в це і серйозними ресурсами, і консультативною допомогою, і зброєю, то вони хочуть, щоб справа була доведена до кінця", – вважає Ярослав Божко.

На його думку, справа може бути доведена до кінця в разі успішних наступальних дій України. Фактор успішних наступальних дій завжди залежить від кількості та якості наступальної бронетехніки.

Заходу і Україні було б вигідно політично та економічно аби ми вирішили для себе питання цієї війни вже цього року. США усвідомлюють, що перетворювати цей конфлікт на затягнутий – це давати Росії важелі для того, щоб відігратися,

– впевнений голова центру політичних студій "Доктрина".

Ярослав Божко вважає, що є можливість швидко закрити це питання і його намагаються швидко вирішити в тому числі через діалог з союзниками США по НАТО.

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