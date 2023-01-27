Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд. Він пропонує побудувати у Польщі "величезний завод з виробництва зброї", щоб допомогти Україні виграти війну.

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Запаси боєприпасів скорочуються

Британський депутат-консерватор зазначив, що рішення про передачу ЗСУ західних танків було правильним, проте схема з різними ланцюжками постачання і типами боєприпасів поки що "нежиттєздатна".

Це просто недоцільно в довгостроковій перспективі. Танки сьогодні – так. Але нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна зможе захистити себе,

– сказав Еллвуд.

Він також додав, що в умовах, коли західні військові запаси скорочуються, створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію.

До прикладу він навів концепцію заводу з виробництва мікрочипів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.

Еллвуд запропонував "зробити те ж саме з Україною". Це дасть можливість нашій армії закуповувати власне обладнання за своїми специфікаціями, за стандартом НАТО і мати постійно захищений ланцюжок поставок.

Яку допомогу Україна невдовзі отримає від союзників

Нещодавно стало відомо, що Іспанія зможе передати Україні і 53 танки Leopard 2 A4. Однак, міністерка оборони країни Маргарита Роблес зазначила, що не всі з них, на жаль, справні.

Нагадаємо, що найбільша пожертва надходить від США – 31 танк M1 Abrams, яких достатньо для забезпечення одного українського батальйону. До слова, Abrams – одна з найдосконаліших танкових систем у світі, але для її надійної роботи потрібна спеціальна підготовка, обслуговування та паливо.

Крім того, уряд Німеччини ухвалив довгоочікуване для України рішення – Берлін надасть свої танки Leopard 2 Україні та дає "зелене світло" на такі ж поставки з боку союзників, на озброєнні яких є ця німецька техніка.

До речі, у матеріалі 24 Каналу можна дізнатись, яку військову допомогу від партнерів Україна отримає згодом.

Хто готовий надавати танки Leopard 2 Україні / Інфографіка 24 Каналу