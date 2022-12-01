В США снова заговорили о предоставлении Украине самолетов: чем они лучше советских

Появилась информация о том, что НАТО обсуждает возможность предоставления Украине истребителей F-16 и МиГ-29. Но официального подтверждения пока нет.

К сожалению, шансы получить такое вооружение остаются невысокими. Об этом 24 каналу сказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

Достойно внимания ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 и нанесли оккупантам потери в Луганской области, – Генштаб

Известно, что самолеты F-16 и MiГ-29 способны нести дальнобойные ракеты. Говорят, что решение не предоставлять Украине такую авиацию – это результат договоренности между США и Китаем.

Позволят частично закрыть небо

Теоретически, отмечает Романенко, если партнеры согласятся готовить наших пилотов, следующие шаги логичны:

во-первых, предоставление истребителей;

во-вторых, размещение этих самолетов на наших авиабазах, а не НАТО. "На натовских авиабазах они могут ремонтироваться или садиться в каких-то аварийных случаях, как, например, Су-27 сел в Румынии", – сказал Романенко.

Назвали самолет, который существенно улучшит позиции Украины в небе / Что с авиацией в России: смотрите видео

Эксперт по авиации подчеркивает, что главный вопрос – военно-политический: дают самолеты или не дают. По словам Романенко, получить превосходство перед врагом не поможет даже НАТО. Дело в том, что россияне с 2010 по 2021 год ввели в строй 587 боевых самолетов нового типа поколения 4+ и 4++. Мы можем рассчитывать на одну бригаду – это 2 эскадрилья по 12 самолетов.

Конечно, ситуацию они не преломят, но если их использовать компактно и осторожно, мы можем прикрыть нашу территорию от крылатых ракет.

– уверяет Романенко.

Так, и F-16, и МиГ-29 являются удивительно эффективными против крылатых ракет. Однако нужно понимать: F-16 – это поколение 4++, а МиГ-29 – поколение 4. "Они между собой практически не сравнимы", – утверждает эксперт.

Он объясняет, что сегодня мы не можем сражаться даже с российскими самолетами 4++ – Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-35. Прежде всего, говорит эксперт по авиации, они вооружены ракетами, действующими по принципу "выстрелил – забыл". Наши ракеты действуют по принципу полуактивного радиолокационного наведения: самолет выпустил ракету и должен все время подсвечивать, пока она не попадет во враждебную цель.

Это значит, что он должен лететь в направлении цели. А россиянин подошел, выпустил ракету, выполнил противозенитный маневр и быстро вышел из зоны поражения,

– говорит Романенко.

Кроме того, российские самолеты Су-30СМ оснащены управлением вектором тяги, что улучшает их маневренность в ближнем бою.

"Вы понимаете, насколько труднее воевать нашим, насколько опаснее". Украинские защитники делают в воздухе невозможное, и это, добавил Романенко, известно с 24 февраля.

К слову, украинские военные эффективно противодействуют бомбардировщику Су-34М. "Он истребитель после того, как сбросит бомбы – и то слабенький. Это второе место по потерям после штурмовиков Су-25", – акцентирует Романенко.