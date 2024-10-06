"Настоящий герой": в США собака спасла жизнь своему 84-летнему травмированному владельцу

В США пес из штата Вашингтон спас своего 84-летнего больного владельца от смерти. Дело в том, что пес вовремя отыскал полицейского и привел его к пострадавшему.

Удивительную историю спасения рассказали в ряде американских СМИ со ссылкой на Офис шерифа. После этого 13-летнюю Гиту назвали "собакой-спасателем".

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Собака позвала на помощь полицейского

Заместитель шерифа Райт патрулировал сельскую лесистую местность округа Стивенс, когда наткнулся на собаку, которая сидела на дороге. Отмечается, что ни одного помещения поблизости не было видно.

Полицейский попытался посадить собаку в свой автомобиль, чтобы потом найти владельца, однако Гита была против. Мужчина решил проверить дома в радиусе более километра, но тщетно.

Однако милиционер, "чувствовал, что что-то не так". в конце концов он вернулся к собаке, которая лежала на разделительной полосе проезжей части. Работник полиции попытался отвести ее в более безопасное место, но животное отбежало на дорожку неподалеку, что заставило офицера Райта пойти за ней следом.

Собака привела полицейского к маленькому домику. Он начал осматривать территорию и увидел пожилого мужчину, который лежал на земле неподалеку и звал на помощь. Выяснилось, что 84-летний мужчина, который также имел сопутствующие заболевания, требующие регулярного приема лекарств, упал и повредил ногу. Он пролежал там несколько часов, что могло повлечь серьезные последствия, если бы его не нашли.

Верность и героизм наших пушистых друзей не перестают нас удивлять. Спасибо, заместителю Райте, за то, что приложили дополнительные усилия, и спасибо Гите за то, что ты хорошая девочка и настоящая героиня!

– отметили в Офисе шерифа.

Именно благодаря 13-летней Гите мужчину вовремя обнаружил работник полиции, что спасло ему жизнь.