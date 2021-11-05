В США сотни поклонников конспирологического движения 2 дня ждали появления покойных Кеннеди

В американском штате Даллас 1 ноября собрались сотни поклонников конспирологического движения QAnon. Они 2 дня ждали улицы появления покойных отца и сына Кеннеди.

По версии конспирологов, покойные Джон Кеннеди и Джон Кеннеди-младший должны были вернуть к власти бывшего главу США Дональда Трампа.

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Собравшиеся верили, что Джон Кеннеди-младший инсценировал свою смерть в авиакатастрофе 1999 года. Люди ждали, что покойный политик вернется, чтобы баллотироваться на должность вице-президента Трампа.

Что известно о смерти Джона Кеннеди-младшего?

Катастрофа самолета Джона Кеннеди-младшего произошла 16 июля 1999 года. Небольшой частный самолет Piper PA-32R-301 Saratoga IIruen упал в 21:41 в Атлантический океан. Произошло это недалеко от острова Мартас-Винъярд (Массачусетс). В авиакатастрофе погибли сам Джон Кеннеди-младший, его жена и сестра жены.

Когда Кеннеди не появились, толпа не разошлась. А активисты движения озвучили новый прогноз о том, что ряд мертвых американских знаменитостей предстанут перед зрителями концерта Rolling Stones, который прошел в Далласе во вторник, 2 ноября. Но этого тоже не произошло.

Вместе с тем некоторые активисты утверждали, что видели:

актера Робина Уильямса, который в 2014 году покончил с собой,

умершего от сердечного приступа в 2005 году стендап-комика Ричарда Прайора.

Поклонники Qanon уже разошлись.

Что известно о движении QAnon

Источник: Википедия