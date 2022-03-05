США советуют вернуться своим гражданам домой из России, а всем остальным туда не ехать
5 марта 2022 , 20:18Читати новину українською
Источник:Госдеп США в твиттере
Из-за нападения России на Украину США не советуют своим гражданам ехать в эту страну. Также они настаивают, чтобы домой вернулись те, кто сейчас находится у агрессора.
В Госдепе США также предупредили об угрозах для американцев. Речь идет о преследовании.
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Существует также угроза преследования американцев российскими спецслужбами, а посольства сейчас ограничены в оказании помощи своим гражданам.
– настаивают в США.
Заметим, что ранее подобные рекомендации своим гражданам дали Польша и Великобритания.
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