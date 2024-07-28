Историческое решение: США создадут новое военное командование в Японии, – WSJ

Соединенные Штаты создадут новое военное командование в Японии. Таким образом Вашингтон пытается укрепить союзников в Азии.

Соответствующие действия осуществляют на фоне наращивания военной мощи со стороны Китая. Новое американское командование будет координировать военные операции с японцами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий.

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США создадут военное командование в Японии

The Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты стремятся поддержать усилия Японии по наращиванию своего военного потенциала, среди которого и новое объединенное военное командование, которое власти страны планируют создать в начале 2025 года.

Отмечается, что это является частью более широких усилий по укреплению военных отношений между союзниками и охватывает усилия Японии по укреплению промышленной базы Запада, что, как ожидается, будет охватывать поставки в США противоракетных систем Patriot.

Токио и Вашингтону приходится совместно противостоять растущему военному сотрудничеству между Пекином и Москвой, которые на прошлой неделе впервые направили совместный патруль бомбардировщиков в сторону Аляски. Еще одной опасностью является ракетный арсенал КНДР, который постоянно увеличивается.

Издание утверждает, что США уже участвуют в амбициозных усилиях по оказанию помощи Австралии в приобретении атомных подводных лодок. Американские власти также отменили ограничения на дальность полета баллистических ракет, которые КНДР может разрабатывать по американским технологиям.

В то же время Япония решила приобрести у США сотни крылатых ракет "Томагавк", которые могут атаковать наземные цели.

Бывший высокопоставленный представитель США по вопросам азиатской политики Кристофер Джонстон уверяет, что это означает, что США готовы предпринять шаги для поддержки союзнического потенциала так, как мы не делали этого раньше.

Однако работа над этим до сих пор не завершена. Для его создания американские военные планируют переоборудовать имеющийся административный штаб на базе вблизи японской столицы.

Это фактически новый тип сотрудничества для США и Японии, и поэтому понадобится много усилий, и нам придется нарастить новые мышцы, чтобы быть в состоянии сделать это,

– заявил бывший сотрудник Министерства обороны Зак Купер.

Таким образом, впервые американский боевой потенциал будет находиться под командованием штаба на территории Японии, из-за чего больше не надо ждать указаний от Индо-Тихоокеанского командования США, которое расположено на Гавайях за 3,5 тысячи миль.