США способны вводить дополнительные санкции против России, – Салливан

Сегодня Россия – это страна, против которой ввели больше санкций в мире. Однако в США заговорили о введении дополнительных санкционных ограничений.

В США все еще считают, что они "сохраняют способность" вводить против России дополнительные санкции из-за военного вторжения на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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США о санкциях против России

Салливан имел в виду невоенные расходы. Он также добавил, что в США есть дополнительные меры по "закручиванию гаек" в контексте санкций, и они будут постоянно их пересматривать.

Мы считаем, что санкции будут все больше влиять на российскую экономику, российскую военную машину и сдерживать ее таким образом, что это будет формировать их мышление по мере продвижения вперед,

– добавил советник президента США.

По его словам, это также подорвет способность России играть агрессивную роль в мире, как государство-агрессор делало на протяжении многих последних лет. Кроме того, он отметил важность выполнения уже введенных санкционных ограничений.

По его мнению, сейчас пункт о применении санкций имеет важное значение, поскольку в будущий период основное внимание России в контексте экономики будет сосредоточено на выяснении того, как они могут обойти санкции. Салливан также подчеркнул, что блокирование этих путей будет иметь жизненно важное значение для формирования мышления Кремля и создания разного рода эффектов от санкций.

Джейк Салливан также заявил, что США готовы ввести вторичные санкции против любых лиц и компаний, систематически прилагающих усилия для их ослабления или уклонения. Он отметил, что эти инструменты хорошо понятны компаниям и странам по всему миру.

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