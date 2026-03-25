25 марта, 21:48
США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса, –Зеленский
США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей всей территории Донбасса под контроль России. В частности, на отношение Дональда Трампа к Украине влияет ситуация на Ближнем Востоке.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters.
Как США давят на Украину?
Зеленский отметил, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на конфликте с Ираном. Это, по его мнению, влияет на позицию Дональда Трампа, который стремится быстрее завершить войну России против Украины.
Американцы готовы предоставить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска с Донбасса,
– объяснил Зеленский.