США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса, –Зеленский

США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей всей территории Донбасса под контроль России. В частности, на отношение Дональда Трампа к Украине влияет ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters.

Как США давят на Украину?

Зеленский отметил, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на конфликте с Ираном. Это, по его мнению, влияет на позицию Дональда Трампа, который стремится быстрее завершить войну России против Украины.

Американцы готовы предоставить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска с Донбасса,

– объяснил Зеленский.