Украинцев эвакуировали из опасных мест накануне ударов США по Ирану, – Зеленский

Накануне ударов США по объектам ядерной программы Ирана МИД Украины и ГУР провели эвакуацию украинцев из опасных зон. Речь идет о 176 людях.

Они были эвакуированы из Израиля в Египет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме.

Смотрите также Удары США по ядерным объектам Ирана: Белый дом показал, как и где Трамп следил за операцией

Украина эвакуировала людей перед ударами США по Ирану

Накануне ударов США по ядерным объектам Ирана украинские дипломаты и ГУР провели эвакуацию граждан Украины из опасных зон.

Это 176 человек, которые были перемещены из Израиля в Египет. Продолжается также эвакуация из Ирана в Азербайджан.

Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива (Персидского – 24 Канал),

– отметил Зеленский.

Среди людей, которых эвакуировала Украина, в частности, граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Напомним, США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране.