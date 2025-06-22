Украинцев эвакуировали из опасных мест накануне ударов США по Ирану, – Зеленский
- МИД Украины и ГУР эвакуировали 176 украинцев из Израиля в Египет накануне ударов США по Ирану.
- Среди эвакуированных были граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
- Зеленский поручил продолжать эвакуационные мероприятия и обеспечить защиту украинцев на Ближнем Востоке.
- США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране.
Накануне ударов США по объектам ядерной программы Ирана МИД Украины и ГУР провели эвакуацию украинцев из опасных зон. Речь идет о 176 людях.
Они были эвакуированы из Израиля в Египет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме.
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Украина эвакуировала людей перед ударами США по Ирану
Накануне ударов США по ядерным объектам Ирана украинские дипломаты и ГУР провели эвакуацию граждан Украины из опасных зон.
Это 176 человек, которые были перемещены из Израиля в Египет. Продолжается также эвакуация из Ирана в Азербайджан.
Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива (Персидского – 24 Канал),
– отметил Зеленский.
Среди людей, которых эвакуировала Украина, в частности, граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
Напомним, США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране.