США угрожают Турции санкциями, если та будет покупать российское оружие

Штаты могут ввести санкции против Турции. Это произойдет, если Анкара и дальше будет покупать системы вооружений у России.

США выступают против приобретения и размещения российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявила заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд.

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Предупреждение США

Поэтому Нуланд предупредила, что новые масштабные закупки оружия у России будут тянуть за собой дополнительные санкции для Турции.

Чиновница отметила, что ограничения будут вводить из-за взаимодействия с российским сектором ВПК, в соответствии с законом Акта противодействия противникам Америки путем санкций.

Также, по словам Нуланд, продажа и совместное производство новейших самолетов F-35 в Турции будет приостановлено.

Что этому предшествовало