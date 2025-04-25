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24 Канал Новости Украины В МИД Украины предположили, зачем в США говорят о возможном выходе из мирных переговоров
25 апреля, 16:27
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В МИД Украины предположили, зачем в США говорят о возможном выходе из мирных переговоров

Маргарита Волошина
Основні тези
  • США могут использовать заявления о выходе из мирных переговоров как часть коммуникационной стратегии.
  • МИД Украины не получало официальных сообщений о намерении США выйти из переговоров.

Заявления государственного секретаря США Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из мирных переговоров между Украиной и Россией могут быть частью коммуникационной стратегии.

Такое мнение в пятницу, 25 апреля, во время брифинга высказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости. LIVE".

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Зачем США говорят о выходе из переговоров

По мнению представителя, посылая соответствующие сигналы со стороны официальных лиц, Вашингтон пытается стимулировать начало мирного процесса для приближения к результату.

По его словам, МИД не получало официального дипломатического сообщения или нот по закрытым каналам о намерении Соединенных Штатов выйти из мирных переговоров.

Мы не драматизируем эти сигналы. Понимаем, что продолжается сложная работа. Верхушка айсберга – это публичные сигналы, а (ниже – 24 Канал) часть закрытой дипломатии, 
– заявил он.

К слову, Дональд Трамп недавно заявил, что "Крым останется за Россией" в случае достижения мирного соглашения. По его словам, Владимир Зеленский "это понимает".