В США умер миллиардер, сооснователь сети Subway Питер Бак
Источник:Forbes
Известный американский миллиардер Питер Бак умер в возрасте 90 лет. Более пол века назад он основал сеть ресторанов быстрого питания Subway.
Трагическим известием поделились в компании Subway. Там уточнили, что Бак умер 18 ноября, но причину смерти пока не обнародовали.
Читайте также Не смог побороть онкологию: умер бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк
Гендиректор Subway сделал заявление
Генеральный директор Subway Джон Чидси подчеркнул, что Бак был настоящим лидером и показывал пример того, как можно быть преданным своему делу. Чиновник обратил внимание на то, что покойному основателю удалось превратить обычный магазин сэндвичей в Бриджпорте в огромную и успешную сеть. Ведь сейчас по всему миру работают более 40 тысяч заведений.
Основатели сети Питер Бак и Фред ДеЛюка / Фото Subway
Основное о Баке и компании Subway
Источник: "Википедия"
- Это международная сеть ресторанов быстрого питания, которая работает по принципу франчайзинга. Там готовят сэндвичи и салаты. Первый Subway открыли еще в 1965 году в американском городе Бриджпорт в штате Коннектикут. Изначально ресторан назывался Pete's Super Submarines.
- Основателями компании были Фред ДеЛюка и Питер Бак. Фреду было всего 17 лет и он искал деньги, чтобы оплатить себе обучение в университете. У товарища его семьи, 35-летнего Питера Бака, появилась идея открыть магазин, в котором бы продавали сэндвичи. Они взяли в кредит 1 000 долларов и начали бизнес.