США усиливают давление на Турцию из-за ее связей с Россией, – СМИ

На этой неделе в Стамбуле и Анкаре прошли новые переговоры об отношениях Турции с Россией. США ужесточают давление на Турцию.

Углубление экономических связей между Россией и Турцией вызывает недовольство Запада. Об этом СМИ пишут, ссылаясь на свои источники. Напоминают также, что Турция является членом НАТО.

Кстати Невозможна до прекращения аннексии, – у Эрдогана оценили вероятность встречи Зеленского и Путина

Переговоры Турции и США

Американская делегация во главе с Элизабет Розенберг, помощницей министерства финансов США, встречалась с руководителем центробанка Турции и представителями бизнес-ассоциаций. Кроме того, біли переговоры с руководством министерства финансов.

Отмечают, что турецкие власти должны занять более жесткую позицию в отношении России и соблюдать финансовые санкции против нее.

Эрдоган общается с Путиным: последние новости

Может заинтересовать – неожиданное заявление Турции о войне в Украине: видео