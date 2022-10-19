США усиливают давление на Турцию из-за ее связей с Россией, – СМИ
Источник:Bloomberg
На этой неделе в Стамбуле и Анкаре прошли новые переговоры об отношениях Турции с Россией. США ужесточают давление на Турцию.
Углубление экономических связей между Россией и Турцией вызывает недовольство Запада. Об этом СМИ пишут, ссылаясь на свои источники. Напоминают также, что Турция является членом НАТО.
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Переговоры Турции и США
Американская делегация во главе с Элизабет Розенберг, помощницей министерства финансов США, встречалась с руководителем центробанка Турции и представителями бизнес-ассоциаций. Кроме того, біли переговоры с руководством министерства финансов.
Отмечают, что турецкие власти должны занять более жесткую позицию в отношении России и соблюдать финансовые санкции против нее.
Эрдоган общается с Путиным: последние новости
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 7 октября поговорил по телефону с российским диктатором Путиным. Президент еще раз подчеркнул, что готов быть посредником между Украиной и Россией в мирном урегулировании войны.
- Кроме того, Эрдоган заявлял, что хочет провести совместную встречу с Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, что это необходимо для радикального разрешения кризиса. Однако Украина официально отказалась вести какие-либо переговоры со страной-агрессором.
- По информации турецких СМИ, Эрдоган хотел посадить за стол переговоров с Россией 4 крупнейших страны Запада – США, Францию, Германию и Великобританию.
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