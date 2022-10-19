Поглиблення економічних зв'язків між Росією й Туреччиною викликає невдоволення Заходу. Про це ЗМІ пишуть, посилаючись на свої джерела. Нагадують також, що Туреччина є членом НАТО.

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Перемовини Туреччини та США

Американська делегація на чолі з Елізабет Розенберг, помічницею міністерки фінансів США, зустрічалася з керівником центробанку Туреччини та представниками бізнес-асоціацій. Крім того, були перемовини з керівництвом міністерства фінансів.

Наголошують, що турецька влада повинна зайняти жорсткішу позицію щодо Росії та дотримувалася фінансових санкцій проти неї.

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