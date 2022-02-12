США перебросили военные самолеты и личный состав с авиабазы в Германии. Территория их миссии будет вместе с союзниками в Черном море.

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Какие задачи стоят перед истребителями

Самолеты будут выполнять тренировочные маневры "воздух-воздух" вместе с союзниками по НАТО. Таким образом хотят усилить оперативную совместимость и связь для выполнения многонациональных воздушных операций.

Самолет F-16 значительно улучшит позицию сдерживания НАТО в юго-восточном регионе Альянса и обеспечит дополнительную оперативность для усиленной миссии воздушной полиции,

– заявил заместитель командующего ВВС Объединенных вооруженных сил Паскаль Делерс.

По его словам, так обеспечат надежную коллективную оборону и постоянную бдительность в воздушном пространстве НАТО.

Войска НАТО в Европе

На фоне угрозы масштабной войны со стороны России, НАТО решило усиливать свои позицию, а именно в Восточной Европе и регионе Черного моря. В частности, войска разместили в Румынии для подкрепления позиций.

Также США продолжают перебрасывать свои войска в европейские страны. В Польшу, в частности прибыло 1 700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии. В НАТО заявляли, что вероятно оставят военных на долгое время, а то и постоянно.

СМИ также сообщали, что НАТО решило расширить количество военных контингентов в 30 странах Европы. Речь идет прежде всего о Болгарии, Румынии и Словакии.

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