США перекинули військові літаки та особовий склад з авіабази в Німеччині. Територія їхньої місії буде разом із союзниками в Чорному морі.
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Які завдання стоять перед винищувачами
Літаки будуть виконувати тренувальні маневри "повітря-повітря" разом із союзниками по НАТО. Таким чином хочуть посилити оперативну сумісність та зв'язок для виконання багатонаціональних повітряних операцій.
Літак F-16 значно покращить позицію стримування НАТО у південно-східному регіоні Альянсу та забезпечить додаткову оперативність для посиленої місії повітряної поліції,
– заявив заступник командувача ВПС об'єднаних збройних сил Паскаль Делерс.
За його словами, так забезпечать надійну колективну оборону та постійну пильність у повітряному просторі НАТО.
Війська НАТО в Європі
- На тлі загрози масштабної війни з боку Росії, НАТО вирішило посилювати свої позицію, зокрема у Східній Європі та регіоні Чорного моря. Зокрема, війська розмістили у Румунії для підкріплення позицій.
- Також США продовжують перекидати свої війська до європейських країн. До Польщі, зокрема прибуло 1 700 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії. А у НАТО заявляли, що ймовірно залишать військових на довший час, а то й постійно.
- ЗМІ також повідомляли, що НАТО вирішило розширити кількість військових контингентів у 30 країнах Європи. Мовиться насамперед про Болгарію, Румунію і Словаччину.
Підготовка США до перекидання військ у Європу: дивіться відео