В США на 2022 год предусмотрели больше безопастностной помощи для Украины – Голос Америки

Комитет Палаты представителей по ассигнованиям принял законопроект о международном финансировании на 2022. В законопроекте заложили больше помощи Украине, чем в 2021 году.

В общем выделят 481,5 миллионов долларов. Это на 28,5 больше чем в 2021 году.

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В частности, 125 миллионов предлагают выделить для безопастностной помощи Украине по статье "Международное военное финансирование". Кроме этого, профильный подкомитет по вопросам обороны принял для Украины 275 миллионов долларов безопастностной помощи.

США выводит войска из Афганистана

Американские войска покинули афганскую авиабазу "Баграм". Они передали ее силам национальной обороны и безопасности страны.

Такие действия называют главным моментом в выведеннии западных войск из Афганистана. Поскольку на протяжении почти 20 лет авиабаза была центром операции США по устранению сил Талибана от власти. Также военные преследовали цель уничтожить террористов Аль-Каиды, которые ответственны за гибель тысяч американцев 11 сентября 2001 года.

К теме Немецкие военные покинули Афганистан

Представитель министерства обороны США Джон Кирби подтвердил, что все войска коалиции покинули базу 1 июля. По словам представителей местной власти, официальную базу передадут правительству Афганистана 3 июля.

Американские войска должны полностью покинуть базу до 11 сентября 2021 года. Однако 650 военных останутся в стране охранять дипломатов.

Мигранты получат гражданство

Почти 9,5 тысяч человек получат американское гражданство до 4 июля – Дня независимости США. По всей стране проведут 170 церемоний. Одна из них состоится в Белом доме. Там 21 эмигрант принесет присягу гражданина США президенту Джо Байдену.

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