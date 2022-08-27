В США уверены в силах ВСУ, – эксперт о формировании американской миссии в Украине

Соединенные Штаты намерены сформировать долгосрочную военную миссию в поддержку Украины. Это свидетельствует, что США уверены в силах ВСУ, и могут быть интересные сюрпризы.

Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, идея создать военную миссию максимально гибка. Она может выглядеть по-разному в зависимости от того, какое у Штатов видение этого процесса.

Об этом можно было только мечтать, - военный эксперт о миссии Пентагона по поддержке Украины

Краев отмечает, что предыдущие такие миссии США в Афганистане, Ираке или раньше были очень разнообразными. Сначала все обычно начинается с образования определенного штаба экспертов, советников, наблюдателей за поставками, логистов, информационных специалистов, отслеживающих передачу помощи от Соединенных Штатов и оптимизирующих процесс.

Все может расшириться до создания коалиции советников и ресурсных информационных центров, которые будут работать вместе с американцами. Если все будет размещено в Украине, то для защиты штабов и инфраструктурных узлов могут даже перебросить американские военные подразделения. Вариантов много .

Миссия должна заработать с началом лендлиза (вероятно, осень 2022 года - 24 канал). Каждое последующее расширение или усиление миссии фактически будет выпадом против России или реакцией на обострение со стороны России. Мой прогноз – каждое обострение россия будет вынуждена проглотить. Потому что сил отреагировать на присутствие американской миссии у россиян просто нет, – отметил Краев.

Американцы уверены в силах ВСУ

Создание полноценной военной миссии может свидетельствовать о том, что война может затянуться задолго. Однако американцы не втягивались в такие процессы, если бы не были уверены, что ВСУ способны победить российских оккупантов.

"Возможно, американцы видят, что война затянется. Но с другой стороны, американцы настолько уверены в ВСУ, что готовы подвергать риск собственных специалистов, разместить постоянную миссию и увеличивать поставки", - отметил Краев.

Такая миссия продемонстрирует скептикам полноценного членства Украины в НАТО, что Киев способен не только выдержать российскую агрессию, но и обеспечить безопасность для стран-членов Альянса. Это весомый аргумент, что мы должны быть полноценной частью НАТО.

Краев о военной миссии США – какой она может быть: смотрите видео

Добавим, как отмечали в издании The Wall Street Journal, оглашение такой миссии означает, что США нацелены на долгосрочную поддержку Украины в войне против России. Командовать процессом будет один из американских генералов.