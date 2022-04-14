США уже ввели основные санкции против России, теперь нужно следить за соблюдением, – Белый дом

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против России. Правда, там признались, что теперь необходимо добиваться их выполнения.

Власти США будут разыскивать тех, кто будет помогать России обходить санкции. Об этом в четверг 14 апреля рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Впрочем, пока о внедрении новых санкций против России речь не идёт.

Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их действия,

– заявил Салливан на форуме "Экономический клуб" в Вашингтоне.

В ближайшие недели США объявят тех, кто помогает России обходить санкции

Он добавил, что в следующие две недели администрация США объявит о мерах по выявлению тех, кто помогает России обойти санкции, которые ввели из-за полномасштабной войны России против Украины и зверства российской армии.

Я думаю, в ближайшие 1 – 2 недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций как в России, так и за ее пределами,

– сказал советник.

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