США ужесточили санкции против ЧВК "Вагнера"

Министерство торговли США 21 декабря объявило новые санкции против российского ЧВК "Вагнера". Их ввели с целью ограничения доступа наемников к технологиям.

Документ вступает в силу 21 декабря 2022 года. В нем говорится, что ведомство внесло изменения в "черные списки", куда ЧВК "Вагнера" добавили еще в 2017 году.

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Ужесточение санкций против ЧВК "Вагнера"

Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес заявил, что группа "Вагнера" является одной из самых известных организаций наемников в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине.

Мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шатающейся армии Путина, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них,

– подчеркнул Эстевес.

Согласно новым ограничениям, компания теперь будет определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и испытывает существенные ограничения, если попытается приобрести любые технологии, созданные с использованием американского оборудования.

Предыдущие решения США по вагнеровцам