США в ближайшие дни могут анонсировать новый пакет военной помощи Украине, – СМИ

Соединенные Штаты могут передать ВСУ новую военную помощь. Пакет помощи планируют предоставить "в ближайшие дни" и он может составить 600 миллионов долларов.

Соответствующую информацию 13 сентября сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Также два американских генерала и Главнокомандующий ВСУ провели телефонные разговоры.

Заметьте Все только начинается, – Блинкен прокомментировал контрнаступление ВСУ

США могут объявить о новом пакете помощи для Украины

Я действительно думаю, что в ближайшие дни вы увидите здесь еще один (пакет военной помощи Украине – 24 канал),

– сказал Джон Кирби.

Более того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что провел два телефонных разговора с:

Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи;

а также Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный объяснил, что во время разговора:

снова поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость;

проинформировал об оперативной обстановке;

отметил, что ситуация напряженная, однако полностью контролируется.

Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, предоставили высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине,

– заверил Залужный.

По данным издания Politico, источник в Конгрессе заявил, что США на этой неделе могут объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на ориентировочно 600 миллионов долларов.

Стоит напомнить, что наш министр обороны Алексей Резников заявил, что объявленный транш помощи от США в сфере безопасности для Украины на 675 миллионов долларов будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы.

Обратите внимание Блинкен пообещал 2 миллиарда долларов помощи Украине и странам, которым угрожает россия

Смотрите также – Великобритания отправила новую помощь для ВСУ: видео