Байден обещал "защитить Украину", а не "победить Россию", – Time

США стали одним из первых союзников Украины в противостоянии полномасштабной агрессии России. Западные журналисты рассказали о целях, к которым на самом деле стремилось это государство.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года тогдашний президент США Джо Байден формировал намерения США в отношении Украины тезисом о том, что ее будут поддерживать "сколько нужно". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Time.

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Вопросом было выживание Украины

Эрик Грин, который в то время работал в Совете национальной безопасности, отметил, что тогда умышленно не говорили о территориальных параметрах. Собственно, США не обещали помочь Украине вернуть оккупированные регионы и Крым.

По словам Грина, причиной этому было то, что в Белом доме считали, что сделать это было вне способности Украины, даже при условии мощной помощи Запада.

Тогда важно было сохранить Украину как демократическое и суверенное государство. Это была одна из трех целей, которые поставил Байден.

Также среди целей было единство союзников и избежание прямого конфликта между Россией и НАТО. Ему удалось достичь этого, однако этот успех не приносит утешения.

Критика Байдена была острой и сокрушительной

Разочарование украинцев Байденом росло в течение всего вторжения. В частности, в подкасте в начале января президент Владимир Зеленский заявил, что США недостаточно сделали при Байдене, чтобы ввести санкции против России и предоставить Украине оружие и гарантии безопасности.

Украина и некоторые союзники настаивают на том, что США были слишком осторожными. Особенно в вопросе членства Украины в НАТО.

Владимир Зеленский передал Байдену детальный "План победы". Кроме призыва к приглашению присоединиться к НАТО, он содержал просьбу укрепить позиции Украины в войне с помощью нового массового поступления оружия и разрешения использовать его глубоко внутри российской территории.

В вопросе членства Украины в НАТО Байден не сдвинулся с места, однако он утвердил ряд шагов, которые Белый дом отвергал как слишком опасные. Например, США разрешили Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь территории России.

Во время последней речи Байдена о внешней политике он смог доказать, что США достигли своих целей, защитив Украину. Однако он не говорил о возможном возвращении территорий и даже об элементарном вопросе выживания Украины до конца войны.

Украина хочет будущего, где Россия потерпит поражение, однако когда Байден сплачивал союзников, он заложил, что "защищать Украину" – это не то же, что "победить Россию".