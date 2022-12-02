США внесли ЧВК "Вагнера" в список организаций, вызывающих беспокойство
Госдеп США обновил список стран и организаций, нарушающих религиозные права и свободы. В этот список попала и частная военная компания "Вагнер", члены которой сражаются и в Украине на стороне России.
Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном 2 декабря.
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Блинкен подчеркнул, что по всему миру правительства и негосударственные организации преследуют, угрожают, арестовывают и даже убивают людей из-за их веры. В некоторых случаях они угнетают свободу религии и убеждений для получения политической выгоды.
Мы продолжим тщательно наблюдать состояние свободы религии и убеждений в каждой стране мира и защищать тех, кто переживает на себе религиозные преследования или дискриминацию,
– подчеркнул глава Госдепартамента США.
После этого он сообщил, что вносит в список субъектов, вызывающих особую озабоченность следующие организации:
- ППК "Вагнера",
- ИГИЛ (Большая Сахара и Западная Африка),
- Талибан.
Кроме того, он объявил о включении Алжира, ЦАР, Коморских островов и Вьетнама в список особого внимания из-за причастности их правительств к грубым нарушениям религиозной свободы.